تحوّل الميزان التجاري الكوري إلى فائض في سبتمبر

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في ميزانها التجاري في شهر سبتمبر الماضي، متحولا عن العجز في الشهر الأسابق، لكن الفائض انخفض بشكل حاد مقارنة بالعام الماضي.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، سجل الميزان التجاري الكوري فائضا قدره مليار و610 ملايين دولار أمريكي في سبتمبر.وبعد تسجيل عجز في أغسطس في أعقاب أربعة أشهر متتالية من الفائض، عاد الرصيد إلى الفائض في سبتمبر، لكنه انخفض بمقدار 8 مليارات و890 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.ويُعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض الحاد في فائض ميزان السلع الذي تراجع بأكثر من تسعة مليارات دولار على أساس سنوي إلى 490 مليون دولار في سبتمبر.وبلغ فائض الميزان التجاري الكوري التراكمي حتى سبتمبر 24 مليارا و100 مليون دولار، بانخفاض يقارب 43 مليارا و300 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.