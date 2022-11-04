مباحثات أمنية بَحْرية بين سيول وواشنطن وطوكيو بشأن كوريا الشمالية

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ناقش كبار المسؤولين في القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، سبل تعزيز التعاون في إجراءات الرد على التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.ووفقا للقوات البحرية الكورية الجنوبية، التقى رئيس الأركان الأدميرال "لي جونغ هو" أمس الاثنين مع قائد أسطول المحيط الهادئ الأمريكي الأدميرال "صمويل بابارو" ورئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية الأدميرال "ساكاي ريو"، في مدينة يوكوهاما اليابانية على هامش حضورهم ندوة غرب المحيط الهادئ البحرية.وتبادل القادة الثلاثة الآراء حول تعزيز التعاون الأمني لاحتواء التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية والرد عليها بشكل فعال، كما ناقشوا مواصلة التدريبات الدفاعية الحالية وتوسيع المشاورات السياسية رفيعة المستوى والتبادلات البشرية.يذكر أن اليابان استضافت هذا العام ندوة غرب المحيط الهادئ البحرية، وهي اجتماع متعدد الأطراف لرؤساء أركان البحرية من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحضور 27 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين.