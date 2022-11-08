زيادة إصابات كورونا اليومية في كوريا إلى أكثر من 60 ألفا

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تضاعف عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أمس بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بأول من أمس، لتتجاوز 60 ألفا، وهي أكبر حصيلة يومية منذ منتصف سبتمبر الماضي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم أمس الإبلاغ عن62 ألفا و273 إصابة، وهو أعلى حصيلة لأيام الاثنين منذ تسعة أسابيع، وكان من بينها 52 حالة لدى القادمين من الخارج.ويعد هذا الرقم هو الأكبر منذ يوم 15 سبتمبر، عندما تم تسجيل 71 ألفا و444 إصابة. وقد ارتفع بحوالي أربعة آلاف مقارنة بالأسبوع الماضي وبـ18 ألفا مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين. وبلغ عدد الإصابات التراكمي في كوريا ما يزيد عن 25 مليونا و90 ألفا.وتتوقع السلطات الصحية الكورية أن تشهد عودة ظهور العدوى هذا الشتاء زيادة في عدد الحالات اليومية إلى ما يصل إلى 200 ألف.وقد انخفض عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة وذوي الحالات الحرجة بمقدار خمسة عن اليوم الأسبق ليصل إلى 360، بينما تم تسجيل 30 حالة وفاة، مما رفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا حتى الآن إلى 29 ألفا و420، وبلغ معدل الوفيات 0.11%.