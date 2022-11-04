بلدية سيول ترفع نظاما لـ3 فترات عمل يوميا لسائقي سيارات التاكسي

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من المتوقع أن ترفع بلدية سيول نظاما لـ3 فترات عمل يوميا بشكل مؤقت يتم تطبيقه على سيارات التاكسي الخاصة حتى نهاية هذا العام من أجل تخفيف الصعوبات في ركوبها.نظمت البلدية جلسة شرح للصحفيين صباح اليوم حيث أعلنت عن زيادة عدد سيارات التاكسي بمقدار 7 آلاف مقارنة مع الوقت الحالي من خلال إلغاء نظام الثلاثة فترات عمل يوميا وزيادة عدد سيارات التاكسي الخاصة لليل من أجل زيادة توريدها.بالنسبة لسيارات التاكسي الخاصة، من المقرر أن يتم رفع النظام عنها بدءا من يوم 10 في هذا الشهر حتى نهاية هذا العام.ولكن البلدية صرحت أنها ستراجع تأثير إلغاء النظام بعد تنفيذه مؤقتا نظرا لأن عدد سيارات التاكسي الخاصة كان قد زاد بمعدل ألف و208 سيارات فقط يوميا بعد رفع النظام في أوقات الليل المتأخرة في شهر أبريل الماضي.كما تنوي البلدية زيادة عدد سائقي سيارات التاكسي التابعة للشركات من خلال تقديم بعض الحوافز، بما في ذلك، دعم المكافآت الخاصة لاستقرار التوظيف. وفي هذا الإطار ستقيم جمعية أعمال النقل بسيارات التاكسي والتابعة لبلدية سيول مهرجان فرص العمل لقيادة سيارات التاكسي لعام 2022. وتنوي البلدية تقديم دعم مالي بمقدار 200 ألف وون خلال 3 أشهر لمن يحصلون على فرص العمل بواسطة المهرجان.