تفتيش ومصادرة مكاتب رئيس هيئة الشرطة ورئيس إدارة منطقة يونغسان وغيرهما

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بدأ مركز التحقيقات التابع لهيئة الشرطة والذي يحقق حاليا في حادث "إي تيه وان" في القيام بعملية التفتيش والمصادرة على 55 جهة، بما في ذلك، هيئة الشرطة منذ صباح اليوم.وكان المركز قد قام يوم 2 من هذا الشهر بنفس العملية على مكاتب هيئة سيول للشرطة ومحطة يونغ سان للشرطة وإدارة منطقة يونغ سان.وشملت عملية اليوم عددا من مكاتب كبار المسؤولين في الشرطة بما في ذلك مكتبا رئيس هيئة الشرطة "يون هي كُن" و"رئيس هيئة سيول للشرطة "كيم كوانغ هو".كما شملت أيضا مكتب مدير المعلومات والحراسة، ومكتب مدير التعامل مع الطوارئ في هيئة سيول للشرطة، ومكتب الرئيس، ومكتب مدير المعلومات والحراسة في محطة يونغ سان للشرطة.كما أرسل مركز التحقيقات فريقا للمحققين إلى إدارة منطقة يونغ سان بحيث حصل على المعلومات ذات الصلة من 19 جهة منها مكتبا رئيس إدارة المنطقة ونائب الرئيس ومركز المراقبة المتكاملة بالدوائر التلفزيونية المغلقة.علاوة على ذلك، شملت عملية التفتيش والمصادرة، مقر التعامل مع الحرائق والكوارث ومركز مكافحة الكوارث، ومحطة يونغ سان لإطفاء الحرائق، ومقر مؤسسة سيول للمواصلات ، ومحطة إي تيه وان لمترو الأنفاق أيضا.سبق للمركز أن اعتقل مدير محطة يونغ سان للشرطة "لي إيم جيه"، ورئيسة إدارة منطقة يونغ سان "بارك هي يونغ"، ومدير محطة يونغ سانغ لإطفاء الحرائق "تشيه صونغ بوم" بتهمة الإهمال في العمل.ويخطط المركز بواسطة هذه العملية للحصول على الهواتف المحمولة للمشتبه بهم والشهود الرئيسيين والمستندات ذات الصلة بمهرجان "الهالوين" والبيانات المحفوظة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.