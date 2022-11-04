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تتردد الأنباء أن عملية انتقال الرئيس "يون صوك يول" وزوجته إلى منزل جديد في حي "هان نام" انتهت أمس.وفقا لما أوضحه المكتب الرئاسي وغيره اليوم، فقد بدأ الرئيس وزوجته "كيم كون هي" في الإقامة في المنزل الرسمي في حي "هان نام" عوضا عن منزلهما الخاص في حي "سو تشو" منذ مساء أمس. ولهذا اتجه الرئيس يون إلى مكتبه من منزله الرسمي صباح اليوم.بهذا من المتوقع أن تستغرق المسافة من المنزل الرسمي إلى المكتب الرئاسي حوالي 5 دقائق فقط بعد أن استغرقت المسافة من منزله الخاص إلى المكتب الرئاسي 10 دقائق تقريبا. فمن المتوقع أن يتم تقليل تأثير تنقله من المنزل إلى المكتب على الحالات المرورية العادية.ولكن ظل المكتب الرئاسي يحتفظ بموقفه الحالي القائل بأنه لا يمكنه تأكيد تفاصيل انتقال الرئيس لأسباب أمنية.الجدير بالذكر أن المكتب الرئاسي كان يعمل على إعادة تشكيل وتعديل منزل وزير الخارجية القائم إلى منزل رئيس جديد منذ تنصيب الرئيس يون.وعلى الرغم من الانتهاء من عملية إعادة التشكيل في منتصف شهر يوليو الماضي إلا أن عملية الانتقال قد تأخر بسبب الإجراءات اللاحقة لتعزيز المرافق الأمنية في المنزل الجديد.