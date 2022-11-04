خطة أمريكية لإرسال حاملة طائرات إلى بحر الشرق في حالة إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية

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قالت وكالة كيوتو اليابانية للأنباء في تقرير لها اليوم إن حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وضعت خطة لإظهار قدرة الردع المتكامل بالتعاون مع القوات المسلحة الكورية الجنوبية ووحدة الدفاع الذاتي اليابانية من خلال إرسال حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية إلى بحر الشرق إذا قامت بيونغ يانغ بإجراء التجربة النووية السابعة.كما صرحت أيضا نقلا عن مصادر مطلعة بأن الحكومة الأمريكية تنوي التقدم بمسودة قرار لفرض العقوبات الإضافية على كوريا الشمالية إلى مجلس الأمن الدولي، والإعلان عن عقوبات مستقلة من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في آن واحد.وعلى الرغم من أن احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية في بداية هذا الشهر قد انخفض إلا أن احتمال إجرائها التجربة النووية في غضون هذا العام لا يزال قائما.وقالت المصادر المطلعة إن الحكومة الأمريكية تحافظ على هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإجراء الحوار ذي الصلة، ولكنها ترى في نفس الوقت ضرورة تعزيز الضغوط على بيونغ يانغ في حال إجرائها التجربة النووية، كما تنوي السيطرة على الاستفزاز الكوري الشمالي بواسطة قدرة الردع المتكامل بالتعاون مع سيول وطوكيو.وأضافت أن الحكومة الأمريكية تبحث التقدم بمسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي من أجل فرض عقوبات إضافية، بما في ذلك، قيود أكثر صرامة على تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية أو إدراج مجموعات قراصنة كورية شمالية في قائمة العقوبات.