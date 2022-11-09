سيول تحذر من رد قوي مع حلفائها ضد أي تجربة نووية كورية شمالية

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أكدت حكومة كوريا الجنوبية على أنها سوف تنسق عن كثب مع حلفائها لاتخاذ رد قوي إذا أقدمت كوريا الشمالية على إجراء تجربة نووية، مع عدم استبعاد فرض عقوبات اقتصادية إضافية.ونقل مسؤول كبير في وزارة الخارجية في سيبول هذا الموقف في اجتماع مع الصحفيين يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ستتخذ إجراءات مماثلة لاستفزازات كوريا الشمالية وستراجع أيضا المزيد من الإجراءات الإضافية.وعندما سئل عن تقرير سابق لوكالة أنباء كيودو اليابانية للأنباء حول ما نُشر عن خطة أمريكية لإرسال حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية إلى البحر الشرقي، أجاب المسؤول بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستحافظان على موقفهما الدفاعي المشترك والثابت مع تعزيز التعاون الوثيق.ومع ذلك، رفض المسؤول التعليق على النشر المخطط له لأصول استراتيجية أمريكية، قائلا إنه من الصعب تأكيد ذلك.وكرر المسؤول تقييم الحكومة بأن بيونغ يانغ مستعدة تماما لإجراء تجربة نووية، موضحا أنها على ما يبدو تختار التوقيت من أجل تعظيم تأثيرها.