مقتل وإصابة أكثر من 20 من عمال المناجم في الفترة من يناير إلى سبتمبر

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أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية أن أكثر من 20 من عمال المناجم قد قتلوا أو أصيبوا بإصابات خطيرة خلال عملهم في المناجم في جميع أنحاء البلاد منذ بداية هذا العام وحتى الآن.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الثلاثاء إن عدد المناجم قيد التشغيل بلغ 325 منجما العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا تدريجيا من 414 في عام 2012. كما انخفض عدد عمال المناجم في البلاد من سبعة آلاف و491 إلى خمسة آلاف و590 خلال نفس الفترة.وبحسب الوزارة، فقد 59 من عمال المناجم حياتهم في حوادث صناعية منذ عام 2012، بينما أصيب 207 آخرون بجروح خطيرة. ومن بينهم، توفي أربعة في أثناء العمل في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، وأصيب 17 بجروح خطيرة.وقد تم الكشف عن هذه البيانات في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لفحص إجراءات السلامة في المناجم القديمة بعد أن تم إنقاذ عاملين محاصرين في منجم للزنك منهار في منطقة "بونغ هوا" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ يوم الجمعة الماضي بعد أكثر من تسعة أيام من بقائهم تحت الأرض.