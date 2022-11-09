السلطات الصحية الكورية تستبعد إلغاء ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية قريبا

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قالت السلطات الصحية الكورية إنه ستتم مناقشة قواعد إلغاء ارتداء الكمامات في الأماكنالداخلية بعد انتهاء جولة الشتاء المتوقعة من عدوى كورونا.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها رئيسة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "بيك كيونغ ران"، في جلسة استجواب برلمانية أمس الثلاثاء، حيث قالت إن إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية ستظل سارية المفعول في الوقت الحالي مع تزايد عدد الحالات قبل فصل الشتاء.وفي إشارة إلى أن الرأي العام منقسم بشأن رفع القيود، قالت "بيك" إن النمو في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا قد استمر لعدة أسابيع، وبالتالي لا يُعتبر الوقت الراهن هو الوقت المناسب لتخفيف القيود.وقد جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الصحة من أن العدد اليومي للإصابات قد يرتفع إلى 200 ألف بمجرد بدء الجولة السابعة من الوباء في كوريا.وفي غضون ذلك، وحول ما إذا كان لارتداء الكمامات لفترة طويلة تأثير سلبي على الصحة العامة للناس، قالت "بيك" إنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك صحيحا، لكنها أضافت أن السلطات تدرك أن طول فترة ارتداء الكمامات يمكن أن تؤثر سلبا على تعليم الأطفال ونموهم.