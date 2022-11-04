كوريا الجنوبية تواصل دعم الدول النامية في مواجهة تغير المناخ

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أكدت الممثلة الرئاسية لكوريا الجنوبية والمبعوثة الخاصة للمناخ والبيئة "ناه كيونغ وان" استمرار دعم كوريا الجنوبية وتمويلها للدول النامية لمساعدتها على تقليل انبعاثات الكربون.جاء ذلك في كلمة ألقتها "ناه" أمس الثلاثاء في قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" التي تُعقَد حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث أضافت أن الحكومة الكورية قد اختارت قضية مواجهة التغير المناخي لتكون واحدة من سياساتها الدبلوماسية الرئيسية الهادفة إلى أن تلعب كوريا الجنوبية دورا فعالا في المجتمع الدولي.وقالت إن الهدف الذي حددته الحكومة الكورية السابقة لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري بمقدار 40%، لن يكون من السهل تحقيقه، لكنها أشارت إلى أن الحكومة قررت الحفاظ على الهدف ضمن جهودها الرامية للالتزام بوعدها مع المجتمع الدولي.وأكدت "ناه" أن الحكومة الكورية ستستمر في تنفيذ النمو الأخضر عن طريق الحياد الكربوني بناء على استراتيجية النمو الأخضر والحياد الكربوني التي وضعتها الحكومة مؤخرا.وشددت على أن كوريا الجنوبية ستقدم دعمها للدول النامية لمساعدتها على مواجهة التغير المناخي من خلال توسيع حجم المساعدة الإنمائية الرسمية.وأشارت إلى أن تغير المناخ مسألة حياة وبقاء للجميع، مؤكدة على ضرورة أن يكون مؤتمر المناخ حدثا يحقق تقدما ملموسا في ترجمة الالتزامات إلى أفعال وأنشطة.