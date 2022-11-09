الدولية بدء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022

بدأت انتخابات التجديد النصفي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات ميزان القوى في الكونغرس الأمريكي.

وقد بدأت الانتخابات لأول مرة في ولاية فيرمونت الشرقية في الساعة 5 صباحا بالتوقيت الشرقي، ثم بدأت معظم الولايات الأخرى بين الساعة 6 و8 صباحا وتنتهي أولاً في كنتاكي وإنديانا في الساعة 6 مساء، قبل أن تغلق معظم الولايات الأخرى مراكز الاقتراع في الساعة 7 أو 8 مساء. من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات في وقت مبكر من الساعة 8 مساء، مع احتمال ظهور نتائج أكثر تحديدا في وقت متأخر من الليل على أقرب تقدير.

وقال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية وتقارير وسائل الإعلام الأجنبية، إن المزيد من الناخبين يتجهون إلى صناديق الاقتراع أكثر مما كان متوقعا في الولايات المتنازع عليها بشدة مثل جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا وإنديانا وميتشيغان. وتُجرى انتخابات التجديد النصفي بعد عامين من الانتخابات الرئاسية، وغالبا ما تُعتبر استفتاءً حول شعور الناخبين الأمريكيين تجاه النصف الأول من فترة الرئيس.

وقد تؤدي النتائج إلى زعزعة ميزان القوى في الدائرة السياسية الأمريكية للفترة المتبقية من ولاية الرئيس "جو بايدن".

