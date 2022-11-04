الولايات المتحدة تصر على اتهام كوريا الشمالية بإمداد روسيا بالأسلحة

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تمسكت وزارة الدفاع الأمريكية باتهاماتها التي وجهتها إلى كوريا الشمالية بأنها تزود روسيا سرا بقذائف مدفعية لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، وهو ادعاء نفته كوريا الشمالية.وكرر المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي يومي أمس الثلاثاء، عندما سئل عن تأكيد الولايات المتحدة على تلك الاتهامات، وقال إنه ليس لديه أي شيء جديد يقدمه بخلاف ما قاله مجلس الأمن القومي.ومع ذلك، أوضح المتحدث أن المعلومات التي تمتلكها الولايات المتحدة تفيد بأن كوريا الشمالية تزود روسيا سرا بعدد كبير من قذائف المدفعية، وسوف تواصل واشنطن مراقبة الوضع.وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الكورية الشمالية قد أنكر تلك الاتهامات في اليوم السابق، حيث قال إن بيونغ يانغ لم تعقد أبدًا صفقة مع موسكو ولا تخطط للقيام بذلك، ووصف هذه الاتهامات بأنها جزء من "محاولة عدائية تستهدف تشويه صورة كوريا الشمالية".