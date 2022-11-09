كوريا تضيف 677 ألف وظيفة في أكتوبر

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أضافت كوريا الجنوبية ما يقرب من 700 ألف وظيفة في شهر أكتوبر الماضي، لكن النمو في عدد الوظائف تباطأ للشهر الخامس على التوالي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين 28 مليونا و418 ألفا خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 677 ألفا عن العام السابق، وهو أكبر مكسب على أساس سنوي لشهر أكتوبر منذ عام 1999، عندما بلغ عدد الزظائف الجديدة 966 ألفا.وعلى الرغم من أن الشهر الماضي كان الشهر العشرين على التوالي الذي شهد نموا في الوظائف في كوريا، منذ مارس من العام الماضي، إلا أن وتيرة النمو على أساس سنوي تباطأت فيه للشهر الخامس على التوالي، بعد أن كانت قد بلغت 935 ألفا في مايو. وسجل شهر يناير أعلى مستوى له منذ 22 عاما حيث تمت إضافة أكثر من مليون وظيفة، وهو نفس المستوى أيضا في فبراير، قبل أن ينخفض إلى 800 ألف في مارس وأبريل، ثم يرتفع إلى أكثر من 900 ألف في مايو.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار 0.3% على أساس سنوي ليصل إلى 62.7% الشهر الماضي، وهو أعلى معدل لشهر أكتوبر منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1982. وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.4% على أساس سنوي إلى 2.4%.