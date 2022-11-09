النيابة تداهم منزل ومكتب مساعد مقرب من رئيس الحزب المعارض

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داهم وكلاء النيابة منزل ومكتب أحد المساعدين المقربين من رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، وذلك ضمن تحقيقات النيابة في اتهامات بالرشوة.وأرسل مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية صباح اليوم الأربعاء محققين إلى منزل ومكتب "جونغ جين سانغ" رئيس مكتب تنسيق السياسات التابع لرئاسة الحزب المعارض. ويُتهم "جونغ" بتلقي مبالغ تعادل عشرات الآلاف من الدولارات من الشخصيات الرئيسية المشاركة في فضيحة التنمية رفيعة المستوى في منطقة "ديه جانغ دونغ" بين عامي 2014 و2020، وكذلك تلقي هدايا باهظة الثمن في أيام العطلات منهم منذ عام 2013.ويعتبر جونغ واحدا من أقرب مساعدي رئيس الحزب، جنبا إلى جنب مع "كيم يونغ" نائب رئيس مركز أبحاث الديمقراطية التابع للحزب، والذي تم اتهامه في اليوم السابق بتلقي 847 مليون وون كأموال سياسية غير مشروعة ضمن نفس الفضيحة.