الرئيس الكوري يحضر قمة آسيان زائد 3 دول وقمة مجموعة العشرين

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من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري "يون صوك يول" قمة آسيان زائد 3 دول في بنوم بنه عاصمة كمبوديا، وقمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس "يون" بجولة في دول جنوب شرق آسيا منذ تنصيبه.وكشف مدير مكتب الأمن القومي "كيم سونغ هان" عن الجدول الزمني لجولة الرئيس "يون" في موجز صحفي صباح اليوم الأربعاء، حيث ستبدأ الجولة بعد غد الجمعة وتستمر لمدة 6 أيام.وفي أثناء إقامته في كمبوديا، سيحضر الرئيس "يون" يوم الجمعة القمة بين قادة كوريا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، حيث سيكشف عن مبادرة الحكومة الكورية للتضامن بين كوريا وآسيان.وفي اليوم التالي، سيشارك الرئيس "يون" في قمة آسيان زائد 3 دول وهي كوريا الجنوبية والصين واليابان، ثم سيحضر قمة شرق آسيا التي ستعقد يوم الأحد القادم.كما سيحضر قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في بالي بإندونيسيا يومي الخامس عشر والسادس من نوفمبر.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري إنه تجري حاليا مشاورات حول إمكانية عقد قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وقمة ثنائية أخرى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على هامش جولة الرئيس "يون" المرتقبة.