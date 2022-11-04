الصاروخ الذي سقط في جنوب خط الحدود البحرية هو صاروخ كوري شمالي من طراز إس إيه 5

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أشارت نتائج التحليلات التي أجرتها السلطات العسكرية الكورية الجنوبية على حطام الصاروخ الكوري الشمالي الذي سقط في جنوب خط الحدود البحرية بين الكوريتين في البحر الشرقي يوم الثاني من شهر نوفمبر الجاري إلى أن الصاروخ من طراز "إس إيه 5".وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنه تم العثور على حطام الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الثاني من نوفمبر، في المياه الواقعة جنوب خط الحدود البحرية بين الكوريتين في البحر الشرقي يوم السادس من نوفمبر.وأضافت أن الحطام يبلغ طوله 3 أمتار وعرضه مترين، وأن مظاهرها وخصائصها تشير إلى أن الحطام هو جزء من صاروخ كوري شمالي من طراز "إس إيه 5".وقالت إن الصاروخ من طراز "إس إيه 5" يمكن استخدامه كصاروخ أرض - أرض، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت مؤخرا صواريخ أرض - جو مشابهة كصواريخ أرض - أرض في الحرب ضد أوكرانيا.وشددت الوزارة أنه من الواضح أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخ "إس إيه 5" قد تم ضمن استفزازاتها المتعمدة، وأدانت بشدة استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية التي صعَّدت التوتر في شبه الجزيرة الكورية وانتهكت الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين.