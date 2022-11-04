احتمال انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية يصل إلى ذروته في ديسمبر المقبل

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 62 ألفا و472 حالة، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 55 يوما.وزاد عدد الإصابات الجديدة بمقدار 7 آلاف عن يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي، وبمقدار 21 ألفا عن يوم الأربعاء قبل أسبوعين.بهذا، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 25 مليونا و981 ألف شخص.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 336 شخصا.أما إجمالي عدد الوفيات فبلغ 29 ألفا و479 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن شهد عدد الوفيات زيادة بمقدار 59 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوكالة إن البلاد شهدت زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع الرابع على التوالي، وتوقعت أن يصل انتشار كورونا إلى ذروته في شهر ديسمبر المقبل، حيث من المرجح أن يبلغ عدد الإصابات الجديدة اليومية 200 ألف إصابة.قررت الحكومة الحفاظ على الالتزام بارتداء كمامات الوجه في الأماكن المغلقة، والالتزام بالحجر الصحي لمدة 7 أيام على الإصابات المؤكدة بالفيروس، حتى يستقر وضع انتشار الفيروس في موسم الشتاء.