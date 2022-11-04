ولي العهد السعودي يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية الأسبوع القادم

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من المتوقع أن يقوم ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود" بزيارة لكوريا الجنوبية الأسبوع القادم.وقد حددت حكومتا سيول والرياض مبدئيا الجدول الزمني لزيارة ولي العهد السعودي لتتم الزيارة يومي السابع عشر والثامن عشر من نوفمبر.ومن المتوقع أن يصل وزير الاستثمار السعودي "خالد بن عبد العزيز الفالح" إلى سيول في غضون هذا الأسبوع لمناقشة أجندة التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية مع المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين الكوريين، تمهيدا لزيارة ولي العهد السعودي.وتُعَدُّ زيارة ولي العهد السعودي لكوريا الجنوبية الثانية من نوعها منذ أن قام بزيارته الأولى في شهر يونيو من عام 2019.وأثناء إقامته في سيول، من المتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي بالرئيس الكوري "يون صوك يول" يوم السابع عشر من نوفمبر.ومن المنتظر أن يزور ولي العهد السعودي كوريا الجنوبية بعد حضوره قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في إندونيسيا يومي الخامس عشر والسادس عشر من نوفمبر.