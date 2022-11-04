كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

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في الوقت الذي يتم فيه فرز الأصوات في الانتخابات النصفية الأمريكية، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا لم يتم تحديد نوعه بعد باتجاه البحر الشرقي اليوم الأربعاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي واحد على الأقل، وأضافت أنها ما زالت تحلل تفاصيل الإطلاق، مثل الموقع والسرعة والمسافة والارتفاع.ويأتي الإطلاق الصاروخي بعد 4 أيام من آخر عمل استفزازي للشمال يوم السبت، حيث أطلق النظام حوالي 35 صاروخا بين 2 و5 نوفمبر تزامنا مع التدريبات الجوية المشتركة "عاصفة اليقظة" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وكان من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات.ومن الجدير بالذكر أن الجيش الكوري الجنوبي يشارك حاليا في تدريبات المحاكاة بالكمبيوتر "تيه غوك" والتي تستمر لمدة أسبوع.