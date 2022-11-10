سيول وواشنطن وطوكيو تدين الأعمال الاستفزازية المستمرة لكوريا الشمالية

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أجرى المبعوث النووي لكوريا الجنوبية محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكهيرو فوناكوشي" أمس الأربعاء لمناقشة الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية، حيث أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا آخر في وقت سابق من اليوم.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية عقد محادثات هاتفية منفصلة مع "سونغ كيم" و"فوناكوشي" بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي بعد ظهر الأربعاء، بعد 4 أيام من الإطلاق الصاروخي السابق.وأدان المبعوثون النوويون خلال المحادثات استمرار الأعمال الاستفزازية غير القانونية لكوريا الشمالية والتي تشكل تهديدا للسلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي.وأكد المبعوثون أن تلك الأعمال تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ولا يمكن تبريرها بأي حال، واتفقوا على العمل معا للاستعداد الكامل لأي استفزازات أخرى.وجاءت محادثات الأربعاء بعد يومين فقط من اجتماعهما الثلاثي عبر الهاتف، حيث ناقشوا إجراءات تعزيز التنسيق الدولي ضد جهود كوريا الشمالية لتمويل تطويرها النووي والصاروخي وتجاوز العقوبات الدولية.