الشمال يطلق صاروخا باليستيا مع بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

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أطلقت كوريا الشمالية أمس الأربعاء صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي، لتستأنف أعمالها الاستفزازية بعد 4 أيام من إطلاق أكثر من 30 صاروخا في الأسبوع الماضي.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن النظام أطلق صاروخا بالستيا قصير المدى من "سوكشون" بمقاطعة جنوب "بيونغ آن" في الساعة 3:31 مساء. وقُدرت سرعة الصاروخ بـ 30 كيلومترًا، وحلق لمسافة 290 كيلومترًا بسرعة قصوى بلغت 6 ماخ.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي عزز يقظته ويحافظ على استعداده الكامل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.وفيما وصفته بيونغ يانغ لاحقًا بأنه عملية عسكرية استمرت أربعة أيام، أطلقت كوريا الشمالية نحو 35 صاروخا حتى يوم السبت ردا على مناورات "عاصفة اليقظة" الجوية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي أجريت في الأسبوع الماضي.ويأتي الاستفزاز الأخير في الوقت الذي يتم فيه فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة، والتي قد تفضي إلى تغييرات ملحوظة في سياسات واشنطن بشأن بيونغ يانغ إذا استولى الحزب الجمهوري على الكونغرس. كما تجري كوريا الجنوبية أيضًا تدريبات "تيه غوك" بالمحاكاة بالكمبيوتر لمدة أربعة أيام منذ يوم الاثنين الماضي.وتضمنت الاستفزازات الكورية الشمالية التي استمرت أربعة أيام من الأسبوع الماضي إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الخميس، وإطلاق حوالي 23 صاروخًا في اليوم السابق. وقد تخطى أحدها الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين لأول مرة على الإطلاق منذ الحرب الكورية.ومن ناحية أخرى، يمثل صاروخ الأربعاء المرة الثامنة والثلاثين خلال هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا باليستيا أو صاروخا من طراز "كروز".