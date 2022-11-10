المكتب الرئاسي يمنع مراسلي قناة إم بي سي من مرافقة الرئيس في رحلته الخارجية

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قرر المكتب الرئاسي منع المراسلين من قناة "إم بي سي" المحلية من ركوب الطائرة الرئاسية خلال رحلة الرئيس "يون صوك يول" القادمة إلى جنوب شرق آسيا.وأبلغ المكتب الرئاسي القناة الإذاعية بالقرار أمس الأربعاء، قبل يومين من مغادرة "يون" في رحلة تستغرق 6 أيام إلى كمبوديا وإندونيسيا لحضور قمتي رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجموعة العشرين.وقال المكتب الرئاسي إن القرار تم اتخاذه في ضوء التشويهات المتكررة والتقارير المنحازة عن الشؤون الخارجية من قبل "إم بي سي"، مضيفا أن هذا القرار "حتمي" لمنع استمرار تلك التقارير.واحتجت قناة "إم بي سي" على القرار، حيث أصدرت بيانات قالت فيه إن هذه الخطوة هي عمل من أعمال تقييد التغطية الإعلامية.وأكدت القناة أنها ستسدد ثمن تذاكر الطيران لمراسليها لتغطية جولة "يون" في جنوب شرق آسيا إذا قرر المكتب الرئاسي المضي بالفعل في هذه الخطوة.