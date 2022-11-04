استطلاع كي بي إس للرأي يُظهر تصاعد نسبة رفض الرئيس يون إلى 64.9%

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أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "كي بي إس" أن 2 من كل 3 أشخاص يعترضون على إدارة الرئيس "يون صوك يول" لشؤون الدولة.ومع بدء الشهر السادس من ولاية الرئيس "يون" اليوم الخميس، أظهر الاستطلاع اختلافا طفيفا في شعبية الرئيس مقارنة بالاستطلاع للرأي الذي أجري في اليوم المائة لتوليه السلطة.وقال 64.9% من المشاركين إن أداء الرئيس «سيئ»، وأجاب 30.1% بخلاف ذلك. وقال أكثر من 45% إن أداء الرئيس «سيئ للغاية».وقال ما يقرب من 60% من المستطلعين إن أداء الرئيس "يون" سيكون سيئا خلال الفترة المتبقية من ولايته.وبلغت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب الحاكم 26.5%، وقد انخفضت نسبة تأييد الحزب إلى نطاق 20% في استطلاع "كي بي إس" لأول مرة منذ عطلة "تشوسوك" من العام الماضي، في حين حصل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على نسبة تأييد بلغت 32.9%.وتم إجراء الاستطلاع من قبل شركة "هانكوك ريسيرش"، وشمل ألفا من البالغين من الأحد إلى الثلاثاء. وكان مستوى الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ 3.1 نقاط مئوية.ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على موقع "كي بي إس" على الإنترنت.