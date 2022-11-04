الرئيس يون يعقد قمة ثلاثية مع زعماء الولايات المتحدة واليابان في كمبوديا

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من المقرر أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على هامش التجمعات الإقليمية في جنوب شرق آسيا.وأعلن الرئيس "يون" عن القمة المقررة للمراسلين وهو في طريقه إلى العمل اليوم الخميس، حيث تحدث للصحفيين عن رحلته التي تستغرق 6 أيام إلى كمبوديا وإندونيسيا لحضور عدد من مؤتمرات القمة لرابطة الآسيان ومجموعة العشرين.وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أن القمة الثلاثية ستعقد في كمبوديا يوم الأحد على هامش اجتماعات الآسيان.وقال "يون" أيضا إنه من المقرر عقد محادثات قمة ثنائية مهمة خلال التجمعات متعددة الأطراف، لكن تلك المحادثات الفردية يمكن ترتيبها أو إلغاؤها فجأة.ومن ناحية أخرى، أعرب "يون" عن عدم موافقته على دعوة أحزاب المعارضة إلى إجراء تحقيق برلماني في حادث التدافع في "إي تيه وان"، قائلا إن الناس يفضلون إجراء تحقيق من قبل النيابة بعد انتهاء تحقيق الشرطة الجاري.