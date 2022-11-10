الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير

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أدانت الولايات المتحدة كوريا الشمالية لإطلاقها صاروخا باليستيا قصير المدى بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.وفي بيان صدر أمس الأربعاء، تناولت وزارة الخارجية الأمريكية عملية الإطلاق التي رصدتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في الساعة 3:31 مساء اليوم نفسه، حيث أطلق الشمال صاروخا باليستيا قصير المدى من "سوك تشون" في مقاطعة جنوب "بيونغ آن".وأدانت الوزارة إطلاق الصاروخ باعتباره انتهاكًا لقرارات متعددة اتخذها مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وأكدت أنها تمثل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة.وقال البيان إن واشنطن تواصل السعي إلى حوار جاد ومستدام مع بيونغ يانغ، لكن الشمال يرفض المشاركة في الحوار.ومن ناحية أخرى، أصدرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بيانا قالت فيه إنها على علم بإطلاق الصاروخ الباليستي، وأضافت أنها تتشاور عن كثب مع حلفائها وشركائها.وقالت القيادة إن الإطلاق الأخير لم يشكل أي تهديد مباشر للولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة، لكن إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.