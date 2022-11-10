الانتخابات النصفية الأمريكية: اقتراب الجمهوريين من الفوز بالكونغرس

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مع استمرار فرز نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، من المتوقع أن يفوز الحزب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي بهامش ضئيل، ولكن من المتوقع ألا يتم حسم الأمر في مجلس الشيوخ لمدة شهر.وتتوقع وكالة "أسوشيتد برس" أن الجمهوريين سوف يستعيدون السيطرة على الكونغرس بأغلبية ضئيلة، لكنها تقول إن السيطرة على مجلس الشيوخ لن يتم حسمها لفترة من الوقت.وتتوقع شبكة "إن بي سي" أن يحصل الجمهوريون على 222 مقعدًا في مجلس النواب مقابل 213 مقعدًا للديمقراطيين، وتوقعت لمجلس الشيوخ أن يتم تقسيمه بالتساوي إلى 48 مقعدا لكل منهما.وقدرت شبكة "سي إن إن" حصول الجمهوريين على 204 مقاعد على الأقل وحصول الديمقراطيين على 187 مقعدا في مجلس النواب. وقالت إن الجمهوريين يمكن أن يحصول على 49 مقعدا في مجلس الشيوخ، بينما سيفوز الديمقراطيون بـ 48 مقعدا.وبسبب احتدام السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ في ولاية "جورجيا"، سيتم تحديد الأغلبية في المجلس من خلال جولة الإعادة المقررة يوم 6 ديسمبر، مع فشل السناتور الديمقراطي الحالي "رافائيل وارنوك" والمرشح الجمهوري "هيرشل ووكر" في تخطي نسبة 50%.ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يحافظ جميع الأمريكيين من أصل كوري في الكونغرس الأمريكي على مقاعدهم، حيث أعلن الديمقراطيان "آندي جيم" من "نيوجيرسي" و"مارلين ستريكلاند" من واشنطن الفوز في سباقاتهما الانتخابية. كما تصدر الجمهوريان "يونغ كيم" و"ميشيل بارك ستيل"، وكلاهما من كاليفورنيا، النتائج حاليا.