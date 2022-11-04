السعودية تطلب مشاركة كورية في مشاريع الطاقة والبني التحتية للمدن الذكية

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طلبت الحكومة والشركات السعودية من سيول مشاركة فعالة في بناء مركز سعودي لسلاسل الإمداد الدولية ومعظم مشاريعها الرئيسية بما في ذلك الطاقة والبنى التحتية والمدن الذكية.صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في سيول بأنها نظمت ورشة عمل كورية سعودية للأعمال بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية في فندق "زاي دبليو ماريوت" في منطقة "صوتشو" بالعاصمة اليوم احتفالا بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الكورية السعودية هذا العام.شارك في ورشة العمل هذه التي نُظمت بمناسبة زيارة وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح" إلى كوريا، حوالي 10 شركات سعودية و90 شركة كورية من أجل البحث عن فرص الأعمال.شرح الجانب السعودي المحتوى وخطة التنفيذ لمبادرة استعادة سلاسل الإمداد الدولية التي تهدف إلى استقطاب 10 مليارات و700 مليون دولار إجماليا لتصبح مركزا مهما لسلاسل الإمداد الدولية، ومن ثم طلب من الشركات الكورية إيلاء الاهتمام والمشاركة فيها.كما قدم مختلف الحوافز التي يقدمها من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي بما في ذلك تخفيف القيود الخاصة لإصدار تأشيرات الدخول، وتخفيف إلزامية حصة العمالة المحلية.علاوة على ذلك، قدمت مختلف الشركات السعودية المشاركة مثل "سابك" و"نيوم" والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، المعلومات عن المشاريع الكبرى في الطاقة والبني ومشروع نيوم وغيرها وطلبت من الشركات الكورية مشاركة فعالة فيها.