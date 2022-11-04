توقيع كوري مغربي على اتفاقية التضامن الاجتماعي

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس بأن الحكومتين الكورية والمغربية وافقتا على توقيع اتفاقية للتضامن الاجتماعي في المفاوضات التي ظلتا تُجريانها منذ عام 2017.قام البلدان في اليوم السابق بالتوقيع المؤقت على مسودة للاتفاقية الكورية المغربية للضمان الاجتماعي في العاصمة المغربية "الرباط".وإذا دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، يمكن للعاملين الكوريين الذين يتم إيفادهم إلى هذه الدولة العربية الإفريقية الإعفاء من أقساط التأمين السنوي التي يدفعونها للحكومة المغربية لمدة تصل إلى 6 سنوات.وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان الحد الأدنى لفترة الاشتراك المطلوبة للمواطنين الكوريين لتلقي المعاش الوطني غير كافٍ ، فيمكنهم إضافة فترة اشتراكهم في المعاش المغربي إلى تلك الفترة الوطنية.الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تمثل أول اتفاقية من النوع تبرمها كوريا مع دولة إفريقية، وأيضا الأولى التي تبرمها المغرب مع دولة آسيوية.