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فاز "أندي كيم" العضو الأمريكي كوري الأصل في مجلس النواب الأمريكي في الانتخابات النصفية الأمريكية التي جرت يوم 8 من هذا الشهر ليصبح أول عضو أمريكي كوري الأصل في الولاية الثالثة منذ 26 عاما.كما أعلنت النائبة "مريلين ستريكلوند" المعروفة باسمها الكوري "سون جا" عن فوزها في نفس الانتخابات، بينما تتقدم النائبتان كوريتا الأصل وهما " يونغ كيم"، و"ميشيل بارك ستيل" حاليا في عملية فرز الأصوات الأمريكية.ولهذا فمن المرجح أن يعاد انتخاب جميع النواب الأمريكيين كوريي الأصل الأربعة.يشار إلى أن الجالية الكورية في الولايات المتحدة كانت قد نجحت في إدخال هؤلاء النواب الأربعة من أصل كوري إلى الكونغرس الأمريكي الذي يمثل قلب السياسة الأمريكية في الانتخابات التي جرت قبل عامين بحيث قامت بإرساء الأسس لتعزيز قوتها السياسية هناك.بالتوازي مع الانتخاب المتوقع لنائب واحد ذي ولاية ثالثة، و3 نواب ذوي ولاية ثانية في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، من المتوقع أن تقوم الجالية الكورية هناك بتوسيع نفوذها السياسي وتثبيت القوة الكورية في الدوائر السياسية الأمريكية.