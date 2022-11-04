الحكومة الكورية تعلن عن انتهاج سياسة اقتصادية قائمة على الهيدروجين

Photo : YONHAP News

كشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن إستراتيجية للتنمية الاقتصادية القائمة على الهيدروجين تحتوي على توزيع 30 الف سيارة عاملة بطاقة الهيدروجين حتى عام 2030.وعقدت الحكومة اجتماعا للجنة الاقتصاد الهيدروجيني أمس لأول مرة منذ انطلاقها حيث أعلنت عن الخطة السياسة الجديدة ذات الصلة.وبعد أن رأت القصور في السياسة القائمة في مجال القدرة التنافسية وكفاءة تخفيض الغازات الدفيئة، قامت بتعزيز البني التحتية والصناعة ذات الصلة في السياسة الجديدة.وقررت توزيع 30 ألف سيارة هيدروجينية حتى عام 2030 من خلال تعزيز الدعم المالي لشراء الحافلات وسيارات الشحن الهيدروجينية وتمديد فترة الإعفاء عن ضريبة الشراء ورسوم المرور ذات الصلة.كما قررت أيضا إنشاء البني التحتية المعنية بما في ذلك بناء أكبر مصنع خاص للهيدروجين السائل بسعة 40 ألف طن سنويا، وبناء خزان للأمونيا بسعة 4 ملايين طن سنويا.ومن أجل تنمية الصناعة الهيدروجينية، تخطط الحكومة لاختيار 7 مجالات رئيسية من أجل دعم تطوير التقنية للشركات المعنية إلى جانب تخفيف اللوائح ذات الصلة بواسطة آلية الحماية التنظيمية في مجالات ليس فيها معايير أمان.تتوقع الحكومة الكورية أن تسفر هذه الإستراتيجية الجديدة عن تحقيق حوالي 47 تريليون وون من الفوائد الاقتصادية في عام 2030 وإيجاد أكثر من 90 ألف فرصة عمل. كما تتوقع أن يتم تخفيض 28 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري.