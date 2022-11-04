تشغيل مركز الدعم الشامل لأسر ضحايا حادث إي تيه وان

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بدأت الحكومة الكورية اليوم في تشغيل مركز الدعم الكامل للمصابين بجروح وأسر ضحايا حادث "إي تيه وان".كما قررت إعداد تدابير إدارة السلامة الرامية إلى الوقاية من الحوادث الناتجة عن تجمع الجمهور بشكل مكثف حتى الشهر القادم، وتكوين فريق خاص لإصلاح الشرطة.ويتكون مركز الدعم الشامل التابع لمقر إدارة الكوارث وتعزيز السلامة من 23 موظفا مبتعثا من الوزارات ذات الصلة بحيث يعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الثامنة مساء خلال الأيام العادية. ومن خلال تخصيص موظف حكومي مسؤول لكل من المصابين وأسر الضحايا من أجل التعامل مع متطلباتهم بوقفة واحدة.كما يتم نشر حافلة خاصة للعناية بالقرب من المركز من أجل تقديم الاستشارات والعلاجات النفسية معا.إضافة إلى ذلك، قالت الحكومة الكورية إنها ستسارع إلى وضع خطة لإصلاح النظم من أجل عدم تكرار الحوادث.وقال رئيس الوزراء "هان دوك صو" إن الحكومة ستعد الخطة المعنية حتى نهاية الشهر القادم والتي تشمل نظام إدارة سلامة الكوارث وإصلاح الشرطة وتدابير إدارة السلامة لمنع الحوادث مع الحشود الكبيرة.بعد ظهر اليوم يُعقد اجتماع مشترك بين القطاعين العام والخاص برئاسة وزير الداخلية والأمن من أجل بناء نظام إدارة الحشود القائم على تقنية المعلومات والاتصالات بحيث يتم التركيز على مناقشة مختلف السبل الرامية إلى احتساب مدى الكثافة باستخدام بيانات شركات الاتصالات المتنقلة واستخدامها من طرف الأجهزة المعنية من أجل كفاءة إدارة الحشود الكبيرة.أما هيئة الشرطة فتخطط لتكوين فريق عمل خاص للإصلاحات الكبيرة يضم عددا من الخبراء وكبار المسؤولين في داخل الشرطة وخارجها، بغية تعزيز قدرة الاستجابة للمواقع وتحسين نظام الإبلاغ عن الأوضاع.