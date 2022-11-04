إصدار أول إنذار عن الغبار الدقيق في سيول منذ 9 أشهر

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صدر إنذار عن الغبار الدقيق في العاصمة سيول في الساعة العاشرة صباح اليوم لِيُعَد الأول من نوعه منذ حوالي 9 أشهر بعد الحادي عشر من شهر فبراير الماضي.الجدير بالذكر أن هذا النوع من الإنذار ظل يستمر في المناطق الشمالية والجنوبية بمقاطعة كيونغ كي والمناطق الشمالية بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ منذ التاسع من هذا الشهر.ويتم إصدار الإنذار عن الغبار الدقيق عندما يستمر متوسط ​​تركيز الغبار متناهي الصغر ليبلغ 75 ميكروغراما لكل ساعة أو أكثر لمدة ساعتين.وشرحت اللجنة الوطنية لعلوم البيئة أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة لركود الغلاف الجوي متأثرا بكتلة الهواء عالية الضغوط المستقرة، وتراكم الملوثات المصنوعة في البلاد.ومن المتوقع أن تستمر مرحلة "السوء" من الغبار الدقيق حتى الغد الجمعة في منطقة العاصمة الكبيرة وجنوب مقاطعة تشونغ تشنغ، فُيرجى من المواطنين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو كبار السن الامتناع عن الخروج. وإذا خرجوا من بيوتهم، يتوجب عليهم ارتداء الأقنعة الصحية.