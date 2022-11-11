منظمات صحفية محلية تندد بمنع مراسلي قناة إم بي سي من السفر على الطائرة الرئاسية

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أصدر منظمات صحفية محلية بيانا مشتركا للاحتجاج على قرار المكتب الرئاسي بمنع مراسلي قناة "إم بي سي" من السفر على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة الرئيس "يون صوك يول" إلى دول جنوب شرق آسيا.وأخطر المكتب الرئاسي القناة المحلية بالقرار يوم الأربعاء، قبل يومين من مغادرة "يون" اليوم الجمعة في رحلته التي تستغرق 6 أيام إلى كمبوديا وإندونيسيا لحضور قمتي رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجموعة العشرين.وقال المكتب الرئاسي إن القرار تم اتخاذه في ضوء التشويهات المتكررة والتقارير المنحازة عن الشؤون الخارجية من قبل "إم بي سي"، مضيفا أن هذا القرار "حتمي" لمنع استمرار تلك التقارير.وأصدرت جمعية الصحفيين الكورية وسبع جمعيات صحفية أخرى أمس الخميس بيانا مشتركا عاجلا للاحتجاج على القرار، ووصفته بأنه تحدٍّ واضح لحرية الصحافة التي ينص عليها الدستور.وقال البيان إنه "قمع غير مسبوق ويمثل عنفا ضد الصحافة"، وطالب الرئيس "يون" بالتراجع الفوري عن القرار "غير الدستوري وغير المسبوق" والاعتذار للشعب الكوري.