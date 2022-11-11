الرئيس يون يعقد قمة ثلاثية مع زعيمي الولايات المتحدة واليابان وقمة ثنائية مع بايدن

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من المقرر أن يبدأ الرئيس "يون صوك يول" رحلته التي تستغرق 6 أيام إلى جنوب شرق آسيا لحضور المنتديات الدولية في المنطقة.وعلى الهامش، سيشارك أيضا في قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، وقمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي.وسوف يصل الرئيس "يون" إلى كمبوديا اليوم الجمعة في المحطة الأولى من جولته في جنوب شرق آسيا، حيث سيحضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). ومن المتوقع أن يشرح استراتيجية حكومته الجديدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والتي تقوم على الحرية والسلام والازدهار.وفي حديثه للصحفيين وهو في طريقه إلى العمل صباح أمس الخميس، قال الرئيس إنه سيعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي "بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "كيشيدا" في أعقاب الأعمال الاستفزازية المتكررة لكوريا الشمالية.وأكد مكتب "يون" لاحقًا أن الرئيس سيجري أيضًا محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي خلال فترة وجوده في جنوب شرق آسيا، دون الكشف عن الموعد والمكان.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي إن استفزازات كوريا الشمالية وأسلحتها النووية ستكون من بين بنود جدول أعمال القمة الثلاثية.وفيما يتعلق بالمناقشات الثنائية المحتملة مع اليابان أو الصين، قال المسؤول إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، مضيفًا أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور في ترتيب الجدول الزمني.ونُقل عن مسؤول رئاسي قوله إن "يون" يأمل في إجراء محادثات قصيرة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، مشيرًا إلى أن سيول وبكين لم تحددا بعد جدول الأعمال لاجتماع ثنائي بينهما.وأوضح المكتب الرئاسي أن ضبط تفاصيل محادثات القمة الثنائية قد تأخر بسبب تأجيل تأكيد حضور الرئيس من عدمه، وذلك في أعقاب حادث التدافع المميت في "إي تيه وان".وقال الرئيس إنه قرر المشاركة في المؤتمرات العالمية القادمة، بما في ذلك قمة مجموعة العشرين في جزيرة "بالي" الإندونيسية، من أجل مصالح البلاد ودعم الأنشطة الاقتصادية للشركات الكورية الجنوبية في الخارج.