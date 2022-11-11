كوريا الجنوبية تنهي تدريبات تيه غوك العسكرية

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قالت هيئة الأركان المشتركة إن تدريبات مركز القيادة انتهت أمس الخميس بعد أن استمرت لمدة 4 أيام، وكانت تهدف إلى الاستعداد لسيناريوهات التهديد المختلفة المرتبطة بكوريا الشمالية.وفي اليوم الأخير من التدريبات، قام رئيس هيئة الأركان المشتركة "كيم سونغ كيوم" بزيارة قيادة العمليات البرية للجيش في "يونغ إن"، جنوب سيول، وتلقى إحاطة عن التدريبات.وطلب "كيم" من الجيش استخدام التدريبات كفرصة لتحسين استعداده التشغيلي.وقد تدرب الجيش في تدريبات هذا العام على تعزيز القدرات التشغيلية في ظل سيناريوهات مختلفة من التهديدات الكورية الشمالية، بما في ذلك الأسلحة النووية والصواريخ.وتمت التدريبات عبر المحاكاة بالكمبيوتر بالكامل دون مشاركة أي معدات أو قوات ميدانية، لكن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يوم الأربعاء وانتقدت التدريبات عبر وسائل الإعلام التابعة لها.