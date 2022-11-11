السياسية صحف عالمية تؤكد أن كوريا ستبيع 100 ألف قذيفة مدفعية للولايات المتحدة من أجل أوكرانيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كوريا الجنوبية ستبيع قذائف مدفعية إلى الولايات المتحدة، والتي ستقوم بتوفيرها للقوات الأوكرانية التي تقاتل ضد روسيا.

ونشرت الصحيفة ذلك التقرير أمس الخميس نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الصفقة السرية.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة ستشتري 100 ألف طلقة من عيار 155 مليمترا من قذائف المدفعية وسيتم تسليمها إلى أوكرانيا، وهي كمية كافية لتزويد وحدات المدفعية الأوكرانية لمدة عدة أسابيع على الأقل من القتال المكثف.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن توفير الأسلحة من خلال الصفقة مع واشنطن سيمكن سيول من التمسك بالتزامها بعدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" التقى بوزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" في وقت سابق من هذا الشهر، واتفقا من حيث المبدأ على المضي قدما في الصفقة.



