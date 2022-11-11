افتتاح قمة الآسيان في كمبوديا

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تُفتتح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا غدا الجمعة في العاصمة الكمبودية "بنوم بنه".وقالت كمبوديا التي تستضيف المنتدى الإقليمي هذا العام إن القمتين الأربعين والحادية والأربعين للآسيان والاجتماعات ذات الصلة ستُعقد من الجمعة إلى الأحد تحت عنوان "مواجهة التحديات معا".وفي الاجتماعات، سيناقش قادة الدول العشر الأعضاء في الآسيان القضايا الإقليمية العالقة، بما في ذلك تصاعد العنف والفوضى في ميانمار.ومن المتوقع أيضًا أن تناقش الدول التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، وأزمة الحرب الروسية في أوكرانيا، والتوتر بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما ستعقد رابطة الآسيان، والتي تضم كمبوديا وفيتنام ولاوس والفلبين وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وميانمار وبروناي وإندونيسيا، محادثات قمة ثنائية خلال المنتدى مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان والهند.