واشنطن تعرب عن استمرار قلقها من إجراء التجربة النووية المحتملة لكوريا الشمالية

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قال البيت الأبيض الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية وإطلاق المزيد من الصواريخ الباليستية.وخلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، كرر مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" موقف واشنطن ردا على سؤال حول إمكانية قيام الشمال بالتجربة النووية خلال قمة مجموعة العشرين المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل في إندونيسيا.وقال "سوليفان" إن الولايات المتحدة كانت صريحة للغاية بشأن مخاوفها من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربتها النووية السابعة في وقت ما في إطار زمني واسع، وهو احتمال تحدثت عنه الولايات المتحدة لأشهر، ولا يزال القلق حقيقيا لأن الإطار الزمني المتوقع لم يمر بعد.وقال المسؤول إن واشنطن قلقة أيضًا من إجراء مزيد من التجارب الصاروخية بعيدة المدى، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الشمال للتجربة النووية.وقال "سوليفان" إن الولايات المتحدة ستراقب بحذر الأعمال الاستفزازية من كلا النوعين، ولكن لا يمكن التنبؤ بتوقيتهما.