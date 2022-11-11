الرئيس يون يبدأ جولته في جنوب شرق آسيا

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سيبدأ الرئيس "يون صوك يول" رحلة تستغرق 6 أيام إلى جنوب شرق آسيا، وذلك لحضور عدد من المنتديات الدولية ومؤتمرات القمة على الهامش.ويتوجه الرئيس "يون" إلى كمبوديا اليوم الجمعة في المحطة الأولى من جولته في جنوب شرق آسيا، حيث سيحضر قمة بين كوريا الجنوبية ورابطة الآسيان في "بنوم بنه".وفي القمة، سيشرح الرئيس استراتيجية كوريا الجنوبية الجديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والمبادرة الرامية إلى مزيد من التضامن بين كوريا الجنوبية والآسيان، ثم سيحضر قمة الآسيان زائد ثلاثة يوم السبت، وقمة شرق آسيا يوم الأحد.وعلى هامش الاجتماعات متعددة الأطراف في جنوب شرق آسيا، سيعقد الرئيس قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، بالإضافة إلى قمة ثنائية مع "بايدن" لمناقشة قضايا كوريا الشمالية.ومن المقرر أن يتوجه "يون" بعد ذلك إلى إندونيسيا يوم الاثنين، حيث سيحضر قمة مجموعة العشرين في "بالي".ومن ناحية أخرى، منع المكتب الرئاسي الصحفيين من محطة "إم بي سي" المحلية من مرافقة "يون" على متن الطائرة الرئاسية، متحججا بالتشويهات المتكررة والتقارير المتحيزة عن الشؤون الخارجية.