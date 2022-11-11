الرئيس الأمريكي يلتقى بالرئيس الصيني على هامش قمة العشرين في بالي الأسبوع المقبل

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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" سيلتقي بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" على هامش قمة العشرين في بالي بإندونيسيا في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي "كارين جان بيير" في بيان أمس الخميس أن لقاء "بايدن" و"شي" يؤكد على أهمية الاتصالات بين البلدين، وأضافت أنهما سيبحثان الجهود الهادفة إلى التعاون بين البلدين في القضايا التي تهم المصالح المشتركة والقضايا الأخرى التي تؤثر على المجتمع الدولي.كما سيبحث الرئيسان القضايا الدولية المتعلقة بتايوان وكوريا الشمالية وأوكرانيا، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في التغلب على أزمة تغير المناخ.ومن المتوقع أن يتبادل الرئيسان الآراء حول سبل حل التوتر القائم بين البلدين، والذي بلغ ذروته بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" في أوائل شهر أغسطس الماضي إلى تايوان.كما من المتوقع أن يبحثا القضية النووية لكوريا الشمالية، في ظل احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية سابعة.