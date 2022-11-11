كوريا الجنوبية تظل في نطاق 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني

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سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 54 ألفا و519 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 26 مليونا و91 ألفا و539 شخصا.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار 846 إصابة مقارنة اليوم الأسبق، لكنه شهد زيادة بمقدار 11 ألفا و70 إصابة مقارنة بيوم الجمعة في الأسبوع الماضي، وبمقدار 18 ألفا و606 إصابات مقارنة بيوم الجمعة قبل أسبوعين.وزاد عدد الحالات الخطيرة بمقدار 22 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 345 شخصا.كما شهد عدد الوفيات زيادة بمقدار 40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 ألفا و571 حالة وفاة حتى الآن.