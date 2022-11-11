الولايات المتحدة تبقي كوريا الجنوبية على قائمة المراقبة الأمريكية للتلاعب بسعر الصرف

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قررت الولايات المتحدة إبقاء كوريا الجنوبية على قائمة الدول التي تخضع للمراقبة الأمريكية للتلاعب بسعر الصرف.وجاء هذا القرار في التقرير نصف السنوي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، حيث قالت الوزارة إن القائمة تشمل 6 دول أخرى، وهي الصين واليابان وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان.وكانت كوريا الجنوبية قد تم إدراجها ضمن قائمة المراقبة الأمريكية منذ شهر أبريل من عام 2016، وظلت على تلك القائمة دون انقطاع باستثناء النصف الأول من عام 2019.وتم حذف الهند وفيتنام والمكسيك من القائمة بعد أن كانت مدرجة فيها في شهر يونيو الماضي.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في التقرير إن فشل الصين في نشر التدخل في النقد الأجنبي والافتقار الواسع للشفافية حول السمات الرئيسية لآلية سعر الصرف لديها، يجعل منها منطقة نائية بين الاقتصادات الكبرى، ويستدعي مراقبة وزارة الخزانة عن كثب.