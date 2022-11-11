الرئيس الكوري يكشف عن استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ في قمة الآسيان

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إنه سيكشف عن استراتيجية الحكومة الكورية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والقائمة على الحرية والسلام والازدهار، للدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".وجاء ذلك في تغريدة للرئيس "يون" على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس قبل مغادرته سيول متوجها إلى كمبوديا، في جولة تستغرق 6 أيام في كمبوديا وإندونيسيا. وأضاف "يون" أنه سيقترح خطة لترسيخ التضامن بين كوريا الجنوبية ورابطة الآسيان عند حضوره في التجمعات الإقليمية في بنوم بنه عاصمة كمبوديا.وفي إشارة إلى أن الآسيان هي خامس أكبر كتل اقتصادية في العالم، وثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، تعهد الرئيس "يون" ببذل قصارى جهده لاستكشاف سبل التعاون مع الآسيان في الصناعات ذات القيمة المضافة والقطاع الرقمي.وقال "يون" إنه سيبحث عن طرق لدعم الشركات الكورية العاملة في إندونيسيا خلال قمة مجموعة العشرين للأعمال التي ستسبق قمة قادة مجموعة العشرين.