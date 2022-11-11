الرئيس يون يؤكد أهمية التعاون بين دول الآسيان وكوريا الجنوبية واليابان والصين لمواجهة التحديات

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قال الرئيس "يون صوك يول" اليوم السبت إن التعاون بين رابطة الآسيان وكوريا الجنوبية واليابان والصين يعتبر أكثر أهمية من أي وقت مضى.وصرح "يون" بذلك في قمة الآسيان زائد ثلاثة المنعقدة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، في اليوم الثاني من جولته فى جنوب شرق آسيا. وقال الرئيس الكوري إنه يجب التغلب على الأزمات المعقدة الحالية من خلال التضامن والتعاون.وقال "يون" إن كوريا الجنوبية ستقوم بدورها بصفتها رئيسا للقمة الثلاثية هذا العام مع الصين واليابان، وكذلك بصفتها المنسق الذي يمثل الدول الثلاث في قمة الآسيان زائد ثلاثة.وفي إشارة إلى مجموعة من التحديات في مجال حقوق الإنسان وتغير المناخ وأمن الغذاء والطاقة والحروب المطولة، قال "يون" إن الاستجابة المشتركة من قبل رابطة الآسيان ودول شمال شرق آسيا الثلاث ستؤتي ثمارها لتحقيق الازدهار والسلام العالمي.وقد حضر القمة زعماء تسعة دول أعضاء في الآسيان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ".