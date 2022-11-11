الحكومة الكورية تقدم علاجا طبيا ونفسيا للمتضررين من مأساة إي تيه وان

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن حكومته ستنشئ نظاما يمكّن الأشخاص المتضررين من حادث التدافع في منطقة "إي تيه وان" من تلقي الدعم الطبي وكذلك العلاج النفسي في المؤسسات الطبية.وكشف رئيس الوزراء عن هذه الخطة أمس الأحد خلال اجتماع حكومي بشأن الحادث. وقال هان إن إجراءات تشييع جثامين الضحايا قد شارفت على الانتهاء، لكن أسرهم المكلومة والمصابين ومسؤولي الإنقاذ ما زالوا يعانون من صدمات نفسية جراء هذه المأساة.وأمر رئيس الوزراء وزارة الرفاهية الاجتماعية بإجراء استعدادات شاملة وتقديم التوجيه لأولئك الذين يحتاجون إلى هذه الخدمة المشتركة من العلاجين الطبي والنفسي.كما طالب الوزارات والمنظمات ذات الصلة بالتعاون الكامل مع مركز الدعم الشامل الحكومي للضحايا حتى يتمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة. وأمر رئيس الوزراء مكتب تنسيق السياسات الحكومية باتخاذ خطوات سريعة بشأن الأمور التي تتطلب التشاور أو التعديل بين الوزارات.