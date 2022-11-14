الحزب الديمقراطي الأمريكي على وشك السيطرة على مجلس الشيوخ

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بينما يتم فرز الأصوات النهائية في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، يبدو أن الحزب الديمقراطي سيسيطر على مجلس الشيوخ.وقال تقرير نشرته وكالة رويترز وتقرير لوكالة فرانس برس وتقارير وسائل إعلام أجنبية أخرى أول من أمس السبت، إنه من المتوقع أن تتفوق السناتور الديموقراطية الحالية "كاثرين كورتيز ماستو" على "آدم لاكسالت" في سباق نيفادا في مجلس الشيوخ.وإذا فازت "كورتيز ماستو" كما هو متوقع، فإن الديمقراطيين سيحصلون على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ بينما سيحصل الجمهوريون على 49. ومع الفوز الحاسم، سيحافظ الديمقراطيون على تقدمهم الطفيف في مجلس الشيوخ الأمريكي بغض النظر عن نتيجة انتخابات الإعادة في جورجيا في 6 ديسمبر.وحتى لو فاز الجمهوريون في جولة الإعادة وحصلوا على 50 مقعدا، سيظل الديمقراطيون مسيطرين على المجلس لأن نائبة الرئيس كامالا هاريس يمكنها الإدلاء بأصوات معادلة نيابة عنهم.