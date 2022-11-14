الرئيس يون يصل إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين

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وصل الرئيس يون سوك يول إلى إندونيسيا اليوم الاثنين في المحطة الثانية من جولته في منطقة جنوب شرق آسيا والتي تشمل جزيرة بالي لحضور قمة مجموعة العشرين في اليوم التالي. وهبطت الطائرة الرئاسية في بالي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بعد أن اختتم يون سلسلة من اجتماعات القمة مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، والولايات المتحدة واليابان، في كمبوديا، وفقا لما ذكره المكتب الرئاسي في سيول. وفي وقت لاحق من اليوم، سيحضر قمة الأعمال 20 لمجموعات الأعمال ورجال الأعمال من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ويلقي كلمة رئيسية هناك قبل المشاركة في مائدة مستديرة للأعمال بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا. وخلال قمة مجموعة العشرين في اليوم التالي، سيخاطب الرئيس جلسات نقاش حول الغذاء والطاقة والأمن والصحة. ويذكر أن هناك اهتماما كبيرا بعقد اجتماع محتمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين، ويتوقع البعض عقد قمة ثنائية بين الرئيسين. وقال المكتب الرئاسي إنه من المقرر أن تستمر قمة مجموعة العشرين حتى يوم الخميس، لكن يون سيعود إلى كوريا الجنوبية بعد حضور اجتماعات يوم الثلاثاء.