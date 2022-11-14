بدء توزيع لقاح كورونا ثنائي التكافؤ من إنتاج شركة فايزر

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من المقرر أن يبدأ التطعيم بلقاح فايزر ثنائي التكافؤ المضاد لفيروس كورونا والذي يستهدف المتحورات الفرعية من المتحور أوميكرون، وهي "بي إيه 4" و"بي إيه 5"، اليوم الاثنين.وقد أدى إدخال اللقاح إلى زيادة أنواع الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ المتاحة إلى ثلاث، مع بدء استخدام لقاح موديرنا وفايزر للمتحور "بي إيه 1" منذ الأسبوع الماضي. ويمكن لجميع الأشخاص الذين تزيج أعمارهم عن 18 عاما تلقي تلك الحقن المعززة طالما كان قد تم تطعيمهم أو إصابتهم بالفيروس آخر مرة منذ 120 يوما على الأقل.ومع تأكيد السلطات الصحية الكورية على بداية جولة جديدة من الوباء في البلاد، يوصي مسؤولو الصحة بجرعات معززة خاصة لأولئك المعرضين للإصابة بالمرض بمن في ذلك كبار السن، والذين يعانون من حالات كامنة وأولئك الموجودون في مرافق التمريض.وفي حين أن التطعيم الإضافي الذي سيتم إعطاؤه تدريجيا لأولئك الذين حجزوا من يوم 27 أكتوبر، فإن التطعيمات في نفس اليوم ستكون متاحة أيضا اعتبارا من اليوم الاثنين بجرعات متبقية.