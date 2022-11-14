ارتفاع حصيلة قتلى حادث إي تيه وان إلى 158

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ارتفع عدد قتلى حادث إي تيه وان الذي وقع أواخر الشهر الماضي إلى 158 شخصا بعد وفاة امرأة كانت ضمن المصابين في تلك الكارثة، أمس الأحد.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، توفيت امرأة كورية جنوبية في العشرينيات من عمرها وتم تضمينها في آخر حصيلة للوفيات تم تحديثها حتى الساعة 11 من مساء أمس الأحد.وقالت السلطات الكورية إنه يتم الترتيب حاليا لمراسم تشييع جثمان الضحية الأخيرة وجثمان شخص آخر أعلنت وفاته مؤخرا بعد إصابته بجروح خطيرة في المأساة التي حدثت يوم 27 أكتوبر، في حين أن جنازات 130 كوريا آخرين قد اكتملت.ومن بين القتلى الاجانب الـ26، تم تسليم جثث 24 منهم الى اوطانهم، بينما توجد جثتان أخريان جاهزتان لإعادتهما.ومن بين ما مجموعه 196 شخصا أصيبوا في حادث التدافع المميت، لا يزال عشرة في المستشفى يتلقون المزيد من العلاج بينما عاد الباقون إلى منازلهم.